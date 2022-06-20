Decathlon в России объявил о временном закрытии с 26 июня

Спортивные магазины бренда Decathlon временно закроются в России с 26 июня. Соответствующее объявление отображается на сайте компании.

Отмечается, что решение принято в связи с невозможностью продолжать доставку товаров «из-за внешних условий». Магазины, в том числе интернет-магазин, продолжат работать до 26 июня включительно.

Также уточняется, что до 10 июля несколько магазинов продолжат работу на возврат товаров.

Decathlon - французская компания. Первый магазин появился в РФ в 2006 году.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры