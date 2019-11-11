Cотнями миллионов! Путин возмущён непрекращающимся воровством на Восточном
Президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи с непрекращающимися случаями воровства при строительстве космодрома Восточный. Эту тему глава государства затронул на совещании с правительством, говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере.
Он посетовал, что порядок на Восточном до сих пор так и не удалось обеспечить в полном объёме, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры виновным, отмечает RT. «Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!», - цитирует ТАСС Путина.
Президент потребовав организовать эффективный строгий контроль за закупками в оборонно-промышленном комплексе. Он попросил акцентировать на этом внимание органы прокуратуру и следствия, а также контрольное управление Кремля.
По данным генпрокуратуры, при строительстве космодрома Восточный, начиная с 2012 года, выявлено более 17 тысяч разнообразных нарушений. Было возбуждено 140 уголовных дел, общий ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей.
По разным статьям к реальным срокам приговорены десятки человек, в том числе экс-руководитель бывшего генподрядчика Дальспецстроя Юрий Хризман.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Каждая пятая АЗС в России не доливает топливо
- Гриппом заболел — самострел! Путин призвал министров срочно привиться
- СМИ: Минобороны запретило общаться со СМИ родным раненых при расстреле Шамсутдиновым
- Cотнями миллионов! Путин возмущён непрекращающимся воровством на Восточном
- Путин обосновал снижение расходов на оборону и безопасность