Cотнями миллионов! Путин возмущён непрекращающимся воровством на Восточном

11 ноября 201912:45

Президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи с непрекращающимися случаями воровства при строительстве космодрома Восточный. Эту тему глава государства затронул на совещании с правительством, говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере.

Он посетовал, что порядок на Восточном до сих пор так и не удалось обеспечить в полном объёме, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры виновным, отмечает RT. «Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!», - цитирует ТАСС Путина.

В Госдуме заявили об отсутствии контроля при строительстве Восточного

Президент потребовав организовать эффективный строгий контроль за закупками в оборонно-промышленном комплексе. Он попросил акцентировать на этом внимание органы прокуратуру и следствия, а также контрольное управление Кремля.

По данным генпрокуратуры, при строительстве космодрома Восточный, начиная с 2012 года, выявлено более 17 тысяч разнообразных нарушений. Было возбуждено 140 уголовных дел, общий ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей.

По разным статьям к реальным срокам приговорены десятки человек, в том числе экс-руководитель бывшего генподрядчика Дальспецстроя Юрий Хризман.

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ФОТО: РИА Новости
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