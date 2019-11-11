Cотнями миллионов! Путин возмущён непрекращающимся воровством на Восточном

Президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи с непрекращающимися случаями воровства при строительстве космодрома Восточный. Эту тему глава государства затронул на совещании с правительством, говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование бюджетных средств при закупках в оборонной сфере.

Он посетовал, что порядок на Восточном до сих пор так и не удалось обеспечить в полном объёме, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры виновным, отмечает RT. «Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!», - цитирует ТАСС Путина.