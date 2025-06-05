Чудо, мифы, каравай: Как и когда отметят в России День Святой Троицы
Троица – один из самых красивых и «народных» православных праздников, в который вспоминают триединство Господа — Отца, Сына и Святого Духа, с ним связано много мифов и традиций, а накануне - родительская суббота.
Один из главных христианских праздников - Троица (День Святой Троицы) - отмечается в 2025 году в воскресенье, 8 июня. В этот день церкви, храмы и дома украшают зеленью и веточками берёзы, вспоминая о чуде – сошествии Святого Духа. На праздничных столах обязательно появляется каравай. Кроме того, в Троицу рекомендуется свататься, чтобы обрести счастливую семью.
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
Дата Троицы каждый год меняется, но это всегда воскресенье. Ее отмечают на 50-й день после празднования Пасхи, который в этом году выпал на 8 июня. Отсюда родилось иное название праздника – Пятидесятница.
Третье название Троицы - День сошествия Святого Духа. Оно отсылает к описанным в Библии событиям: перед вознесением на небо Иисус Христос велел своим ученикам не отлучаться из Иерусалима, пребывать в посте и молитве, и ожидать сошествия на них Святого Духа. На 50-й день внезапно небо наполнилось шумом, а апостолам и Деве Марии, находившимся в Сионской горнице, явились огненные языки, после чего они получили особый дар – стали говорить на ранее неизвестных им языках. Благодаря этому они смогли общаться со всеми народами, апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать там о жизни и мучительной смерти Иисуса.
Это событие продемонстрировало верующим триединство Господа — Отца, Сына и Святого Духа.
КАК ПРАЗДНОВАТЬ
Троица входит в число двенадцати главных православных праздников, однако в этот день не звучат специальные телеобращения, как на Пасху или Рождество. Празднование продолжается два дня. Первый посвящен Святой Троице, второй называется «Духов день» и также известен как «Духов понедельник».
В День Святой Троицы в храмах проходят богослужения, при этом их украшают зеленью, свежескошенной травой, цветами и ветками березы. Священники в этот день облачаются в зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь. Освященные на Троицу березовые ветки принято брать домой и ставить около икон.
Поста в Троицу нет, однако не принято злоупотреблять едой и заниматься обжорством. Главным блюдом праздничного стола является каравай, в числе угощений также могут быть блины, пироги и яйца. В число традиционных блюд, которые готовят на Троицу, входят также кутья с медом и изюмом и каравайцы (блинчики на основе молока). Также стол можно украсить овощами, фруктами, диетической рыбой и нежирным мясом. Разрешается пить вино, но не стоит увлекаться алкоголем. На трапезу и застолье принято приглашать родственников, близких и друзей.
Традиции Духова дня, скорее, языческие, чем христианские. Древние считали, что в этот день не стоит «тревожить» или «ранить» землю, работая на ней. Кроме того, в Духов день наши предки «слушали землю»: выходили в поле до рассвета и прикладывали ухо к земле, рассчитывая узнать какую-нибудь тайну.
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ
С Троицей связано много обычаев, часть из которых уходят корнями в язычество. Этот праздник считается одним из самых красивых и «народных».
В деревнях проходят народные гуляния, девушки плетут венки, кроме того именно в этот день принято свататься. «Если посватаются на Троицу, а поженятся на Покров, то жизнь супругов будет счастливой и долгой», - гласит народная примета.
Деревенские девушки также гадают в этот день на суженого, бросая венки из полевых цветов в воду. Считается, куда венок поплывет — оттуда его и ждать, если венок останется у берега – романтические планы придется отложить, но еще хуже, если венок утонет или расплетется.
А вот другую примету Церковь называет мифом. Говорят, что купаться в Троицу нельзя, поскольку в этот период «просыпаются и гуляют» русалки, которые могут утащить человека на дно. Священники объясняют, что на самом деле купаться можно, а нельзя заменять пляжным отдыхом посещение церкви и молитву.
В праздник рекомендуется проводить время с семьей, радуя близких теплом, добротой и подарками. Работать в Троицу не запрещено, хотя бытует и противоположное мнение, но стирку и глажку лучше отложить на другой день. А вот посещать кладбища в Троицу не стоит. Это делают накануне, в Троицкую родительскую субботу, которая в этом году приходится на 7 июня. Среди всех родительских суббот есть две Вселенские — Мясопустная и Троицкая. В эти дни можно молиться не только о своих родственниках, но и «об упокоении всех рабов Божиих», а также принято подавать милостыню.
Троица предшествует началу Апостольского поста, который также называют Петровым. В 2025 году Петров пост продлится с 16 июня по 11 июля, при этом он считается нестрогим. Апостол Петр считается покровителем рыболовов, так что в определенные дни этого поста рыбу есть можно, а вот мясо, яйца, алкоголь и молочные продукты будут под запретом.
ИКОНА «ТРОИЦА»
Помимо праздника всем известна икона «Троица», написанная Андреем Рублевым в первой половине XV века. В 1551 году на созванном царем Иваном Грозным Стоглавом соборе эта икона была признана образцом изображения Святой Троицы.
В 1929 году советские власти передали икону в Третьяковскую галерею, но в июне 2024 года по распоряжению президента РФ ее вернули на историческое место, в Троице-Сергиеву лавру. До этого она была некоторое время доступна для поклонения в Храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил тогда, что «Троица» вернулась «в дом свой».
«Вот три ангела, каждый - личность, и одновременно – единство. Какое вдохновение было у Андрея Рублева, что он сумел выразить в красках, в рисунке эту непостижимую истину Божественной сущности!" – подчеркнул тогда патриарх.
«Шедевр!» - согласился Владимир Путин и поклонился иконе.
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