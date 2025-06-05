СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

Дата Троицы каждый год меняется, но это всегда воскресенье. Ее отмечают на 50-й день после празднования Пасхи, который в этом году выпал на 8 июня. Отсюда родилось иное название праздника – Пятидесятница.

Третье название Троицы - День сошествия Святого Духа. Оно отсылает к описанным в Библии событиям: перед вознесением на небо Иисус Христос велел своим ученикам не отлучаться из Иерусалима, пребывать в посте и молитве, и ожидать сошествия на них Святого Духа. На 50-й день внезапно небо наполнилось шумом, а апостолам и Деве Марии, находившимся в Сионской горнице, явились огненные языки, после чего они получили особый дар – стали говорить на ранее неизвестных им языках. Благодаря этому они смогли общаться со всеми народами, апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать там о жизни и мучительной смерти Иисуса.

Это событие продемонстрировало верующим триединство Господа — Отца, Сына и Святого Духа.

КАК ПРАЗДНОВАТЬ

Троица входит в число двенадцати главных православных праздников, однако в этот день не звучат специальные телеобращения, как на Пасху или Рождество. Празднование продолжается два дня. Первый посвящен Святой Троице, второй называется «Духов день» и также известен как «Духов понедельник».

В День Святой Троицы в храмах проходят богослужения, при этом их украшают зеленью, свежескошенной травой, цветами и ветками березы. Священники в этот день облачаются в зеленые одежды, символизирующие вечную жизнь. Освященные на Троицу березовые ветки принято брать домой и ставить около икон.

Поста в Троицу нет, однако не принято злоупотреблять едой и заниматься обжорством. Главным блюдом праздничного стола является каравай, в числе угощений также могут быть блины, пироги и яйца. В число традиционных блюд, которые готовят на Троицу, входят также кутья с медом и изюмом и каравайцы (блинчики на основе молока). Также стол можно украсить овощами, фруктами, диетической рыбой и нежирным мясом. Разрешается пить вино, но не стоит увлекаться алкоголем. На трапезу и застолье принято приглашать родственников, близких и друзей.

Традиции Духова дня, скорее, языческие, чем христианские. Древние считали, что в этот день не стоит «тревожить» или «ранить» землю, работая на ней. Кроме того, в Духов день наши предки «слушали землю»: выходили в поле до рассвета и прикладывали ухо к земле, рассчитывая узнать какую-нибудь тайну.