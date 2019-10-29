«Частный случай». В Кремле откликнулись на расстрел в воинской части
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, которые просили дать комментарий по поводу инцидента со стрельбой в воинской части в Забайкальском крае.
Как подчеркнул представитель Кремля, в данном случае, речь идёт о «частном случае», поэтому говорить о провале реформы армии в связи с этим происшествием нет смысла.
«Вы говорите о частном случае, и на основе этого делаете выводы о реформе армии — это совершенная неуместная постановка вопроса», — цитирует Газета.ру Пескова. Таким образом он ответил на вопрос о том, не свидетельствует ли данная трагедия о том, что реформа армии никои образом не повлияла на дедовщину.
Рядовой Рамиль Шамсутдинов в минувшую пятницу убил восемь человек, в том числе, двоих офицеров, ранения получили ещё двое его сослуживцев. По одной из версий, он мог пойти на это из-за постоянных издевательств.
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