Часть россиян получит выплаты в 2025 году

Вместе с общими индексациями некоторые граждане России, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

По ее словам, доплаты вводятся в дополнение к традиционным так называемым северным выплатам и полагаются россиянам, заключившим трудовой договор с государственным учреждением на срок как минимум три года.

Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Возможны и другие дополнительные выплаты, среди которых - компенсация отпуска, проезда, медобслуживание.

Ранее в России предложили официально закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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