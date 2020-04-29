Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве

В Москве в квартире обнаружен мертвым пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом сообщил его сын Ярослав.



Он рассказал, что не мог дозвониться до отца, поэтому решил приехать к нему домой. Как отмечает сайт KP.Ru, смерть бывшего пилота наступила внезапно.



Белодед был командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», который обслуживает первых лиц государства. В частности, он перевозил первого президента России Бориса Ельцина, а затем — его преемника Владимира Путина в качестве шеф-пилота.



Белодед перестал летать в 2005 году в силу возраста, однако продолжил работать на земле. Он скончался на 74-м году жизни.

