Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
В Москве в квартире обнаружен мертвым пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом сообщил его сын Ярослав.
Он рассказал, что не мог дозвониться до отца, поэтому решил приехать к нему домой. Как отмечает сайт KP.Ru, смерть бывшего пилота наступила внезапно.
Белодед был командиром экипажа в специальном летном отряде «Россия», который обслуживает первых лиц государства. В частности, он перевозил первого президента России Бориса Ельцина, а затем — его преемника Владимира Путина в качестве шеф-пилота.
Белодед перестал летать в 2005 году в силу возраста, однако продолжил работать на земле. Он скончался на 74-м году жизни.
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