Брижит Бордо из-за расистских высказываний оштрафована на 20 тысяч евро

Французская киноактриса Брижит Бордо оштрафована на 20 тысяч евро за расистское оскорбление жителей заморской территории Франции - Реюньона. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse (AFP).

Фонд Бриджит Бардо поможет сочинским медведям-алкоголикам

«Туземцами, которые сохранили дикие гены», назвала звезда аборигенов острова в Индийском океане. При этом известно, что прокуратура ходатайствовала о штрафе в 25 тыс. евро.

Причиной судебного разбирательства стало открытое письмо Бордо 2019 года с критикой по поводу «варварского отношения, которое жители Реюньона проявляют к животным»

Основательница фонда по защите животных позже извинилась перед жителями острова.

Фонд Брижит Бордо основан в 1986 году. Организация борется с браконьерством, проведением испытаний на животных, а также содержанием животных в зоопарках и цирках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗоозащитникиАктрисаФранцияШтраф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры