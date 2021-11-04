Брижит Бордо из-за расистских высказываний оштрафована на 20 тысяч евро
Французская киноактриса Брижит Бордо оштрафована на 20 тысяч евро за расистское оскорбление жителей заморской территории Франции - Реюньона. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse (AFP).
«Туземцами, которые сохранили дикие гены», назвала звезда аборигенов острова в Индийском океане. При этом известно, что прокуратура ходатайствовала о штрафе в 25 тыс. евро.
Причиной судебного разбирательства стало открытое письмо Бордо 2019 года с критикой по поводу «варварского отношения, которое жители Реюньона проявляют к животным»
Основательница фонда по защите животных позже извинилась перед жителями острова.
Фонд Брижит Бордо основан в 1986 году. Организация борется с браконьерством, проведением испытаний на животных, а также содержанием животных в зоопарках и цирках.
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