Брижит Бордо из-за расистских высказываний оштрафована на 20 тысяч евро

«Туземцами, которые сохранили дикие гены», назвала звезда аборигенов острова в Индийском океане. При этом известно, что прокуратура ходатайствовала о штрафе в 25 тыс. евро.

Причиной судебного разбирательства стало открытое письмо Бордо 2019 года с критикой по поводу «варварского отношения, которое жители Реюньона проявляют к животным»

Основательница фонда по защите животных позже извинилась перед жителями острова.

Фонд Брижит Бордо основан в 1986 году. Организация борется с браконьерством, проведением испытаний на животных, а также содержанием животных в зоопарках и цирках.

