Известный российский режиссер и создатель «Ералаша» Борис Грачевский стал отцом в 71 год. Молодая супруга сегодня, 8 апреля, родила ему сына.



О прибавлении в семье Грачевский рассказал на своей странице в Instagram.



«Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу – мамочку и, конечно же, себя с рождением сына», - написал он.



Для режиссера это уже четвертый ребенок. В браке с первой женой Галиной у него родились дочь и сын, во втором с Анной Панасенко — дочь.



Екатерина Белоцерковская стала его третьей женой, сообщают Дни.ру. Они поженились в 2016 году, при этом актриса и певица в два раза младше супруга.

