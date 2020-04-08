Борис Грачевский стал отцом в 71 год
Известный российский режиссер и создатель «Ералаша» Борис Грачевский стал отцом в 71 год. Молодая супруга сегодня, 8 апреля, родила ему сына.
О прибавлении в семье Грачевский рассказал на своей странице в Instagram.
«Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу – мамочку и, конечно же, себя с рождением сына», - написал он.
Для режиссера это уже четвертый ребенок. В браке с первой женой Галиной у него родились дочь и сын, во втором с Анной Панасенко — дочь.
Екатерина Белоцерковская стала его третьей женой, сообщают Дни.ру. Они поженились в 2016 году, при этом актриса и певица в два раза младше супруга.
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