Более 200 машино-мест выставили на торги в ЮВАО

В жилых районах ЮВАО столицы выставили на торги 210 машино-мест на многоуровневых наземных и подземных паркингах. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

«Наличие своего парковочного места позволит горожанам не тратить время на поиск стоянки и обеспечит сохранность автомобилей. Сейчас на аукционы выставлены места в Южнопортовом районе и Люблине. Подать заявку на участие можно в мае, а торги пройдут в мае и июне», – добавил он.

Отмечается, что основная часть объектов находится на наземных стоянках во 2-м Южнопортовом проезде, в непосредственной близости от Кожуховского моста. Так, 74 лота расположены в доме 13 строение 2, 37 – в доме 15 строение 2. По данным источника, площадь машино-мест составляет от 12,2 до 22,3 квадратных метров, а цена «квадрата» стартует от чуть более 24 тысяч рублей.

В Люблине на Совхозной улице представлено 99 парковочных мест, площадь которых составляет от 9,8 до 17,8 квадратных метров. Участки находятся в закрытом подземном паркинге, в котором проведено отопление, в микрорайоне с высокой плотностью жилой и коммерческой застройки. Стоимость одного квадратного метра начинается от 28,3 тысяч рублей.

Ознакомиться с описанием объектов можно на столичном Инвестиционном портале в разделе «Имущество от города», настроив критерии отбора подходящих лотов: по площади, начальной стоимости, местоположению и другим критериям.

