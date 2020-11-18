Боец Яндиев освобожден из-под стражи

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев освобожден из изолятора временного содержания, сообщил он ТАСС.

17 ноября истек срок его задержания на двое суток. «Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым»,— сообщил он.

Ранее Яндиев отказался признать вину.

Его отправили в московский изолятор после драки в пятницу с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым.

Последний получил сотрясение мозга, перелом носа, ударом кастета у него поврежден нос, не видит один глаз.

