Блеск серебра и золота: Как правильно и модно одеться в новогоднюю ночь

Новый год — один из главных и важных праздников любого человека. Он дает надежду на счастливые перемены, ведь недаром новогодняя ночь считается волшебной. И очень важно встретить Новый год правильно, чтобы запрограммировать счастье, а не наоборот. Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в эфире НСН дала свои советы женщинам, как правильно подобрать образ в новогоднюю ночь.

— В чем правильно встречать Новый 2024 год, чтобы быть модной, стильной и задобрить Зеленого деревянного дракона?



Если честно, то я не совсем понимаю, почему стилисты дают рекомендации, опираясь на новогоднюю символику по Восточному календарю, поскольку за новогодним столом в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024, зеленого деревянного дракона не будет, как бы мы этого не хотели! Он постучится в двери только 10 февраля 2024 года.



— Хорошо, а на чем сконцентрировать внимание, создавая новогодний образ?



Для начала нужно правильно определиться с цветом наряда, ведь цвет – это мощная энергетика. А поскольку, новый год – это не только про тренды и стиль, но и немного про волшебство, то нужно выбрать тот цвет, который поможет привлечь желаемые события. Если нам не хватает драйва, ярких событий и перемен, то можно смело облачаться в красный и все его оттенки. Красный – цвет уверенных в себе женщин, он поможет быть в центре внимания. Зеленый, а также, все оттенки бежевого цвета наоборот успокоят бурные события и привлекут в жизнь гармонию. Синие оттенки принесут четкости в жизнь, в отношения и в карьеру. Золото в цвете и в украшениях привлечет богатство. Для тех, кто хочет начать жизнь с "чистого листа" — белый цвет в помощь. Белый подойдет и для тех, кто готов и открыт для чего - то, совершенно нового, в том числе и для новых отношений. Но главным трендом в Новогоднюю ночь 2024 будет металлизированный блеск, блеск расплавленного серебра и золота.

— С цветом понятно, а какую выбрать одежду, обувь?



Чтобы правильно подобрать себе праздничный образ, нужно определиться не только с модными тенденциями, но и со стилем. Уместность - главное условие при комплектации правильного образа и зависит от того, где, как, с кем и в какой роли мы будем праздновать. И еще одно не маловажное условие - комфорт, особенно это относится к обуви. Если мы хотим не только встретить Новый год, но и праздновать до утра, обувь должна быть удобной. Для встречи Нового года в более торжественной обстановке подойдет вечернее платье в пол, прилегающего и полуприлегающего силуэта. Модного градуса платью добавят модные детали такие как: блеск, разрезы или вырезы, фрагментарно демонстрирующие обнаженные участки тела, асимметрия в крое, выделенная корсетная зона, объемный цветок в виде украшения, декор из жемчуга, кристаллов, наличие перьев. Платье в пол предполагает обувь на высоком каблуке. Альтернативой платью в пол может стать праздничный комбинезон. С ним можно позволить себе обувь на более низком ходу. Для тех, кто не дружит с высоким каблуком подойдет коктейльный вариант платья. Выбирая обувь на низком каблуке, нужно отдать предпочтение той, что с острым носом, поскольку она визуально вытянет ногу, а вместе с ней и весь силуэт.

— А в чем встречать Новый год за городом, на даче?



Встречать Новый год на даче за городом лучше всего в более удобном и комфортном наряде, который позволит нам чувствовать себя не только красиво, но и удобно. Можно вместо платья надеть праздничный брючный костюм в мужском стиле, стиль "Офискор" на пике моды 2023 — 2024. Вместо топа надеть декоративный бра, что сделает образ не только модным, но и сексуальным. Можно создать уютный и, одновременно модный образ, объединив вместе трикотажное платье и цветные или ажурные колготки в цвет платья. "Нескучные колготки" вошли в десятку главных трендов осеннее - зимнего сезона 2023 - 2024. Можно просто надеть блестящие брюки с объемным джемпером, надеть объемные серьги. Кстати объемные серьги "люстры" снова в модных фаворитах.

