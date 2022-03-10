Бизнесу предложили построить ФОК в Новой Москве

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в Новомосковском административном округе столицы.

Объект площадью 6 тысяч квадратных метров находится в дачном поселке Кокошкино на улице Заречная. Начальный размер годовой платы за размещение некапитального объекта – 290 рублей 20 копеек. Договор заключается на 49 лет. Приём заявок до 8 апреля.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СтроительствоДепартамент По Конкурентной Политике
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