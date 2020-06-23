BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов
Российская столица справилась с пандемией коронавируса лучше других мировых мегаполисов. В Москве доля жителей старше 65 лет, которых заболели коронавирусом, в разы меньше, чем в других городах планеты.
Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».
Москву сравнивали с таким городами как Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Стокгольм, Пекин и другими. Выяснилось, что в российской столице доля горожан старше 65 лет от общего числа заболевших составила 16 процентов — это, к примеру, на 31 процент меньше, чем в Италии, и на 13 процентов меньше, чем в Швейцарии.
Кроме того, смертность резидентов домов престарелых в общей статистике смертности составила 4 процента, тогда как в Испании и Германии — 55 и 35 процентов соответственно.
«Мы еще не до конца прошли первую волну пандемии, но за это короткое время и система здравоохранения, и население приобрели важный опыт», - отметила управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева.
Отметим, что общее число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 600 тысячам. Более 8,3 тыс. человек умерли, 345 тысяч — выздоровели, отмечает Ura.ru
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