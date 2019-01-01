Авто-приложения помогут аккуратным водителям снизить цену каско

В 2021 году в России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля. С его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИA Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».

Для оценки качества вождения начнут привлекать данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и системы ЭРA-ГЛОНAСС. Исходя из этого, будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в эфире НСН, кому могут быть полезны новые сервисы.