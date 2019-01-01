Авто-приложения помогут аккуратным водителям снизить цену каско
Исполнительный директор РСА рассказал НСН о новом сервисе оценки качества и стиля вождения.
В 2021 году в России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля. С его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИA Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет».
Для оценки качества вождения начнут привлекать данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и системы ЭРA-ГЛОНAСС. Исходя из этого, будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса.
Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в эфире НСН, кому могут быть полезны новые сервисы.
«На сегодняшний момент сервисы, которые оценивают качество вождения автомобилистов и используются страховыми компаниями, имеют возможность связываться с устройствами телематически, они встраиваются в автомобиль либо используются в автомобильном приложении. Эти приложения достаточно умные, они фиксируют качество вождения и выставляют среднюю оценку. В ОСАГО такого коэффициента нет. Это пока добровольное развитие в части автокаско, поэтому пока жалоб нет. Такой коэффициент применяется для снижения стоимости каско. Человек, который его устанавливает, очень мало эксплуатирует автомобиль, в субботу и воскресенье, например, или ездит очень аккуратно», - отметил он.
В конце прошлого года сообщалось, что опасное вождение будет обходиться нарушителям в 5 тысяч рублей. Норма об опасной езде появилась в правилах дорожного движения в 2016 году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене