Austrian Airlines: Россия не разрешила рейсу из Вены в Москву лететь в обход Белоруссии

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг рейс из Вены в Москву, который должен был лететь в обход воздушного пространства Белоруссии.

Как сообщил ТАСС представитель авиакомпании, Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией, в связи с чем ей надо было скорректировать маршрут и получить соответствующее разрешение от России. Однако, по его словам, российские власти не дали компании такое разрешение, что стало причиной отмены рейса.

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.

Французская авиакомпания Air France второй день подряд отменяет рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии. Представитель авиакомпании пояснил РИА Новости, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего 26 мая уже переносился московский рейс.

