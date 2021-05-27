Austrian Airlines: Россия не разрешила рейсу из Вены в Москву лететь в обход Белоруссии
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг рейс из Вены в Москву, который должен был лететь в обход воздушного пространства Белоруссии.
Как сообщил ТАСС представитель авиакомпании, Austrian Airlines приостановила полеты над Белоруссией, в связи с чем ей надо было скорректировать маршрут и получить соответствующее разрешение от России. Однако, по его словам, российские власти не дали компании такое разрешение, что стало причиной отмены рейса.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Французская авиакомпания Air France второй день подряд отменяет рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии. Представитель авиакомпании пояснил РИА Новости, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего 26 мая уже переносился московский рейс.
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