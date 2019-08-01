Арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

Суд в Татарстане арестовал двоих подозреваемых в подготовке теракта в республике, сообщает RT.

Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов останутся под стражей до 29 сентября, сообщает Москва 24.

Ранее стало известно о задержании двух мужчин, причастных к террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ — прим. НСН). Они были задержаны при подготовке теракта на инфраструктурном объекте, отмечает телеканал «360». Операция была проведена силами ФСБ и МВД, пишет РЕН ТВ.

