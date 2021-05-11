Андрей Бочкарев: Москва планирует ускорить ввод медицинских и транспортных объектов

Проект увеличения расходов бюджета города Москвы на строительство социальной и транспортной инфраструктуры, внесенный мэром города Сергеем Собяниным в Мосгордуму, позволит ускорить ввод этих объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Сергей Собянин всегда выделяет развитие транспортной сети как одно из приоритетных направлений, в частности это касается и строительства метро.

«Перед нами сегодня стоит задача по вводу Большой кольцевой линии, которая создаст дополнительные маршруты передвижения по городу и разгрузит существующие ветки метро. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД», – отметил Бочкарев.

По словам заместителя мэра, значительную часть дополнительных средств направят также на строительство объектов здравоохранения.

«Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы еще раз убедились в том, что развитие социальной инфраструктуры города, в частности, медицинской, должно быть одной из наших ключевых задач. Кроме того, строительство социальных объектов в шаговом доступе напрямую влияет на повышение качества жизни москвичей», – добавил он.

Глава Строительного комплекса напомнил, что строительство является еще и одним из ключевых экономических драйверов города: реализация градостроительных проектов дает мультипликативный эффект - повышает доходы города и создает новые рабочие места.

