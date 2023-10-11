Анастасия Ракова: центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса
Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» — «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ». Итоги смотра подвели на VII Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои Документы» в Рязани, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, за 12 лет открылись 137 центров госуслуг в каждом районе столицы и была создана большая команда профессионалов. Центры продолжают расширять возможности за пределами офисов.
«Сотрудники центров госуслуг обладают умением с первых слов расположить к себе человека, найти к нему индивидуальный подход. Мы рады, что команда офисов "Мои Документы" одержала победу в двух номинациях Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России". Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — подчеркнула Ракова.
По итогам конкурса сотрудник флагмана «Мои Документы» ЮЗАО Ирина Копотилова получила награду как лучший универсальный специалист МФЦ. При этом флагманский офис СЗАО и центры госуслуг Коньково, Лефортово, Марьино и Отрадное победили в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».
Форум проводится ежегодно с 2015 года для обмена опытом в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, демонстрации лучших практик и инструментов, которые могут быть распространены в других субъектах РФ.
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