Анастасия Ракова: Новый формат оказания услуг в сфере опеки оценили уже свыше 2 тысяч горожан

Услуги органов опеки и попечительства доступны в семейных центрах Москвы, две из них – в центрах «Мои Документы», новый формат оценили уже свыше 2 тысяч горожан. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, система оказания социальных услуг в городе постоянно совершенствуется, особое внимание город уделяет комфорту получения услуг для людей, которые заботятся о детях, недееспособных или ограниченно дееспособных взрослых. Касающиеся денег или имущества решения вместо них принимают родители, опекуны или попечители. Чтобы избежать злоупотреблений, разрешения на операции с деньгами и имуществом подопечных дают органы опеки.

«Раньше разрешения можно было получить только по месту жительства (регистрации) подопечного или по месту постановки на учет два раза в неделю. С апреля этого года ... полномочия по предоставлению двух наиболее востребованных услуг службы опеки, связанных с выдачей разрешения на сделки с имуществом (купля – продажа, обмен) и распоряжение деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, мы перевели во флагманские центры госуслуг "Мои документы" и центр госуслуг поселения Сосенское», — сообщила Ракова.

По другим вопросам опеки и попечительства москвичи могут обратиться в столичные семейные центры.

В декабре прошлого года в городе в тестовом режиме заработал сервис онлайн-записи на прием по вопросам органов опеки, в марте он стал доступен всем горожанам. За четыре месяца с помощью портала «Моя новая семья» на прием записались более 8,5 тысячи человек. За консультациями в семейные центры чаще всего обращаются состоявшиеся замещающие семьи, те, кто задумался о приеме ребенка, а также горожане, которые оформляют опеку.

Семейные центры работают пять дней в неделю с 9 утра до 8 вечера, для посещения необходима предварительная запись через портал «Моя новая семья». Москвичи могут выбрать любой центр в пределах округа проживания.

