Аналитик дал советы по обходу блокировки телефонного номера

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, как понять, что ваш номер телефона заблокировали, а также дал советы, как эту блокировку обойти. Об этом специалист рассказал в комментарии «Вечерней Москве».

Муртазин отметил, что попадание в черный список может по-разному отображаться во время звонка, это зависит от модели телефона и от оператора. Так, некоторые слышат гудки и переключение на автоответчик, в других случаях номер сбрасывают.

«Как правило, если человек не отвечает — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали», — пояснил Муртазин. По его словам, обойти блокировку можно с помощью сокрытия номера на стороне оператора. Также он напомнил, что всегда можно позвонить абоненту с другого номера.

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