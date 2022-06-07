Аналитик дал советы по обходу блокировки телефонного номера
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, как понять, что ваш номер телефона заблокировали, а также дал советы, как эту блокировку обойти. Об этом специалист рассказал в комментарии «Вечерней Москве».
Муртазин отметил, что попадание в черный список может по-разному отображаться во время звонка, это зависит от модели телефона и от оператора. Так, некоторые слышат гудки и переключение на автоответчик, в других случаях номер сбрасывают.
«Как правило, если человек не отвечает — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали», — пояснил Муртазин. По его словам, обойти блокировку можно с помощью сокрытия номера на стороне оператора. Также он напомнил, что всегда можно позвонить абоненту с другого номера.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в России можно ввести регистрацию в отечественных социальных сетях, например, через Госуслуги, что поможет решить проблему со спамом и хейтом. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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