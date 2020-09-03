Акция памяти жертв Беслана началась в центре Москвы
Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в российской столице возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – патриаршего Аланского подворья рядом со станцией метро «Китай-город». Сначала была отслужена панихида.
Теракт в школе Беслана произошёл утром 1 сентября 2004 года во время школьной линейки. Людей захватили вооруженные боевики, и насильно удерживали в школе три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проходят акции памяти жертв террористических атак, отмечает RT.
Перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы установлен памятник жертвам бесланской трагедии, созданный Зурабом Церетели. Скульптурная композиция символизирует души детей, погибших в Беслане.
Президент РФ Владимир Путин на этот раз не собирается принимать участие в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, сообщил ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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