Акция памяти жертв Беслана началась в центре Москвы

Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в российской столице возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках – патриаршего Аланского подворья рядом со станцией метро «Китай-город». Сначала была отслужена панихида.

Теракт в школе Беслана произошёл утром 1 сентября 2004 года во время школьной линейки. Людей захватили вооруженные боевики, и насильно удерживали в школе три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проходят акции памяти жертв террористических атак, отмечает RT.

Перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы установлен памятник жертвам бесланской трагедии, созданный Зурабом Церетели. Скульптурная композиция символизирует души детей, погибших в Беслане.

Президент РФ Владимир Путин на этот раз не собирается принимать участие в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв теракта в Беслане, сообщил ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков.

