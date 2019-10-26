Актриса Рудова отказалась здороваться с Андреем Малаховым из-за программы об эскорте

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова заявила, что не подаст руки и прекратит здороваться с телеведущим Андреем Малаховым после выхода программы «Прямой эфир» об эскорт-услугах с некорректно использованным интервью PR-директора Рудовой.

Пока PR-директор актрисы Ангелина Дубровская в передаче Малахова о «тайной жизни знаменитых девушек» опровергала возможность встретиться со звездой «Универа» за деньги, в эфире показывали фотографии Рудовой в купальниках на отдыхе.

«Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно», - написала актриса.

Она признала, что с юридической точки зрения, не может предъявить Андрею Малахову никаких требований, потому что в эфире не прозвучали конкретные факты. Рудова в своем Instagram назвала программу «Прямой эфире» позором, создатели которого «забыли, что такое честь и достоинство».

«Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!» — заявила Наталья Рудова.

Ранее участница телешоу Нонна Щукина обвинила известного телеведущего Андрея Малахова в побоях и рассказала подробности инцидента в пресс-центре НСН.

