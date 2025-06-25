Активисты со всей страны соберутся в Москве на форум «Всё для Победы!»
Более тысячи активистов со всей страны, проявившие себя в помощи участникам СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов, соберутся 6 июля в Москве на площадке Национального центра «Россия» на форуме «Всё для Победы!». Об этом сообщили организаторы - Народный фронт.
Мероприятие приурочено к третьей годовщине работы движения под девизом «Всё для Победы!».
Вместе с военкорами, телеведущими, спортсменами, артистами будут объявлены денежные сборы. Купленная благодаря этому техника и амуниция станут реальной помощью защитникам России.
Певец и общественный деятель Денис Майданов, в частности, собирает средства, которые затем будут направлены на приобретение FPV-дронов для российского спецназа, а актер Антон Шагин для закупки техники и оборудования, которые затем направят бойцам, сражающимся на Купянском направлении.
В сборе средств участвуют шахматист Сергей Карякин, военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц, блогер Юрий Подоляка, проект телеведущего Владимира Соловьёва «Соловьёв Live».
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