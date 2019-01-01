Активисты Putin Team поздравили ветеранов с Днём Победы

Накануне Дня Победы, 8 мая, активисты общественного движения Putin Team поздравили ветеранов с праздником. Обед по случаю прошёл в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. На нём присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и дети Сталинграда.

Место проведения праздничного мероприятия было выбрано не случайно. Калач-на-Дону — это город воинской славы. В августе 1942 года его захватила 6-я армия вермахта. Город был освобождён лишь в ноябре, после ожесточённых боёв. Эти события сыграли важную роль в Сталинградской битве.

Напомним, Putin Team – это общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать её сильнее. Присоединиться к движению может каждый. Его участниками уже являются Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Михаил Галустян, а также Полина Гагарина, Зара, Евгений Плющенко и многие другие.

