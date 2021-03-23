Актер Андрей Лавров отправлен под домашний арест за угрозы представителю власти
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Андрея Лаврова, подозреваемого в применении насилия к инспектору ДПС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Актер останется под арестом до 19 мая 2021 года. Отмечается, что следствие настаивало на заключении Лаврова, однако суд остановился на более мягкой мере пресечения.
Лаврова подозревают в том, что 19 марта в центре Москвы он подошел к инспектору ДПС и начал "размахивать ножом и преследовать инспектора". После данного инцидента подозреваемый скрылся.
Актер Андрей Лавров снимался в сериале "След", эта роль принесла ему известность.
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