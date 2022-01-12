«Аэрофлот» с 14 января возобновит ежедневные рейсы Москва - Алма-Ата
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновит с 14 января полеты по маршруту Москва - Алма-Ата в ежедневном режиме. Об этом сообщили в пресс-служба компании.
Отмечается, что рейсы будут временно выполняться по скорректированному расписанию из-за ограничений в Казахстане.
Накануне сообщалось, что рейсы в Актобе возобновятся с 15 января, в Костанай - с 16 января, в Караганду - с 17 января.
Авиасообщение было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза.
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