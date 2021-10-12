Адвокат Кучерена не договаривался о защите водителя, везшего Собчак
Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что не заключал соглашение с водителем автомобиля Mercedes, который попал в ДТП с Ксенией Собчак в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Юрист отметил, что данные, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности и представляют собой «непонятные интриги». Кучерена подтвердил, что к нему не обращался ни сам попавший в аварию водитель, ни его представители.
ДТП с автомобилем Mercedes, в котором ехала журналистка Ксения Собчак со своими ассистентами, произошло на трассе Красная Поляна - Адлер. В аварии погибла одна из пассажирок автомобиля Volkswagen, еще одна находится в тяжелом состоянии, также пострадал водитель этой машины.
Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак случилось в наказание за ее глумление над Михаилом Ефремовым, заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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