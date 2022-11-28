64 школы будут капитально отремонтированы по итогам года в Подмосковье

В программу по капремонту школ в Московской области на 2022 год вошло 67 школ. 8 из них открыты сегодня. Об этом, в ходе совещания с областным правительством и главами муниципалитетов сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений, в регионе планируется ежегодно проводить капремонт 50-60 школ.

«Капитальный ремонт требует особого внимательного подхода. Эту работу нужно проводить, максимально сопровождая все этапы. Очень надеюсь, что опыт 2022 года помог всем нам, и в следующий период у нас будут такие же заметные успехи», - выразил надежду Воробьев.

В рамках программы по капитальному ремонту проводится не только работа по реконструкции зданий школ в населённых пунктах Подмосковья, но и обновляется внутренне наполнение помещений. В ходе совещания было отмечено, что закуплено и установлено оборудование не только для учебного процесса, но и пищеблоки школ. Также уже отремонтировано 11 детских садов, до конца 2022-го в строй будут введены еще 6.

Говоря о планах, губернатор отметил, что в будущем году в Подмосковье стартует первая масштабная программа капремонта спортивных объектов. На эти цели из регионального и муниципальных бюджетов направят порядка 11 млрд. рублей.

«Стадионы, бассейны, спортшколы – все это ждут наши жители. В этом году отремонтирован спорткомплекс в Наро-Фоминске, реконструированы стадионы во Власихе и Мытищах, завершается ремонт бассейна в Черноголовке. А в 2023-2027 годах обновим еще полсотни объектов. Сегодня 10 них уже находятся на стадии конкурсных процедур», - уточнил Воробьев.

Всего в Подмосковье около 12 тысяч спортивных сооружений. Для включения в программу капитального ремонта первую очередь, экспертная комиссия отобрала 23 стадиона, 17 залов, 8 бассейнов и 2 катка.

