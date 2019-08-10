136 человек задержали на митинге в Москве
За участие в несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, 10 августа, были задержаны 136 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
«За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», - говорится в сообщении.
После митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве участники акции собрались на Лубянском проезде, на Маросейке и около памятника героям Плевны. В настоящее время, сообщают правоохранительные органы, все протестующие разошлись.
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