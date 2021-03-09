Жителям Подмосковья предоставят рассрочку для оплаты ЖКУ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ввести в регионе рассрочку для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Решение обусловлено холодной зимой и повышенным потреблением энергии в домохозяйствах. Многим приходят счета на 10-12 тысяч рублей.

Также Воробьев поручил не начислять пени и штрафы за эти платежи, передает «Радио1».

