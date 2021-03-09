Жителям Подмосковья предоставят рассрочку для оплаты ЖКУ
9 марта 202119:44
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ввести в регионе рассрочку для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Решение обусловлено холодной зимой и повышенным потреблением энергии в домохозяйствах. Многим приходят счета на 10-12 тысяч рублей.
Также Воробьев поручил не начислять пени и штрафы за эти платежи, передает «Радио1».
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9 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru