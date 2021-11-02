Жителям Подмосковья пообещали «крайне теплую погоду»
Теплая погода в Подмосковье сохранится до субботы, воздух прогреется до уровня выше ноябрьской нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам ученого, вторник стал одним из самых холодных дней в течение этой недели, поскольку региона накрыли воздушные массы с юго-востока, где воздух был ощутимо прохладнее. При этом уже со среды, 3 ноября жителей региона ожидает потепление.
«Теплые дни продлятся фактически до конца недели – до субботы, по крайней мере. Причем, не просто теплые, а очень теплые дни», - рассказал синоптик. По его словам, потепление будет сопровождаться облачностью, зато обезопасит регион от заморозков. При этом дневная температура достигнет +8...+9 градусов, возможны небольшие осадки, сообщил специалист в эфире «Радио 1».
Сильный туман над Москвой носит исключительно природный характер, а его появление было заранее предсказано специалистами, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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