Жителям Подмосковья пообещали «крайне теплую погоду»

Теплая погода в Подмосковье сохранится до субботы, воздух прогреется до уровня выше ноябрьской нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По словам ученого, вторник стал одним из самых холодных дней в течение этой недели, поскольку региона накрыли воздушные массы с юго-востока, где воздух был ощутимо прохладнее. При этом уже со среды, 3 ноября жителей региона ожидает потепление.

«Теплые дни продлятся фактически до конца недели – до субботы, по крайней мере. Причем, не просто теплые, а очень теплые дни», - рассказал синоптик. По его словам, потепление будет сопровождаться облачностью, зато обезопасит регион от заморозков. При этом дневная температура достигнет +8...+9 градусов, возможны небольшие осадки, сообщил специалист в эфире «Радио 1».

Сильный туман над Москвой носит исключительно природный характер, а его появление было заранее предсказано специалистами, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

