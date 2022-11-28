Загрутдинов: Строительство спорткомплекса на северо-востоке Москвы начнется в 2023 году
Облик будущего спортивного комплекса увидят жители Алексеевского района столицы (СВАО) уже в первом квартале будущего года. Его возведут в рамках программы «Спорт Москвы», сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас ведется разработка проектной документации. Спортивный объект появится на месте снесенного здания школы по адресу: ул. Павла Корчагина, вл. 7. Об этом
Сообщается, что двухэтажный спорткомплекс займет площадь 6300 «квадратов». Внутри него будут находиться бассейн на 10 дорожек 50х25 м, детский бассейн 10х6 м, а также зал сухого плавания, медкабинеты и буфет. На прилегающей территории разместится парковка на 27 машиномест. За смену посетить объект смогут 173 человека.
Загрутдинов отметил, что ранее столичный градоначальник Сергей Собянин особо подчеркнул важность строительства спортивных объектов для городской политики.
По словам главы Департамента строительства, развитие спортивной инфраструктуры способствует укреплению здоровья горожан, воспитанию культа ЗОЖ и увеличению продолжительности жизни. Он добавил, что программа «Спорт Москвы» ставит своей целью приобщение к спорту как можно большего числа москвичей.
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