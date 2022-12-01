Загрутдинов: 140 тысяч кв. м построят в Зюзино по программе реновации
В Москве в районе Зюзино построят 139,9 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации в рамках комплексного развития территорий, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, это позволит переселить более двух тысяч человек из 13 ветхих домов.
«Кроме того, комплексный подход подразумевает возведение социальных объектов, мероприятий по благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Например, здесь предусмотрено строительство детского сада на 200 мест», - рассказал он.
Строительство начнется в 2025 году, передача жилых домов под заселение запланирована на 2028 год. Сейчас на территории располагаются автосервисы.
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