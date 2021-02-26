Воронеж установил новый погодный рекорд

В Воронеже в пятницу температура воздуха прогрелась до 9,2 градуса тепла, это стало рекордом для 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного синоптика Воронежского гидрометеоцентра Андрея Гусева.

Гусев отметил, что подобного тепла в это время в городе не было с 1990 года. Тогда воздух прогрелся до 8,4 градуса тепла. По данным специалиста, в регионе ожидается днем от 0 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до 1-4 градусов тепла, также ожидается небольшой дождь.

В пресс-службе мэрии Воронежа агентству сообщили, что из-за аномального тепла началось массовое таяние снега. На центральных улицах перекрыто движение, воду откачивают с помощью трех насосов и двух илососов.

Такие работы ведутся на Московском проспекте в центре города, а также на улицах магистральной дорожной сети.

