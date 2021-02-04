Власти Подмосковья намерены учредить День наукоградов
Депутаты Московской областной думы задумались о том, чтобы учредить 20 декабря День наукоградов региона. Инициативу уже поддержали члены комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.
Этот день парламентарии выбрали из-за того, что 20 декабря 2001 года статус наукограда первым в Московской области получил город Дубна.
Жители Королёва уже выступили за то, чтобы праздник проводили в их городе. «Это важно для всех жителей нашего города, потому что Королёв действительно является одним из крупнейших наукоградов России», - рассказал один из жителей города в эфире «Радио 1».
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