Власти Подмосковья намерены учредить День наукоградов

Депутаты Московской областной думы задумались о том, чтобы учредить 20 декабря День наукоградов региона. Инициативу уже поддержали члены комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Этот день парламентарии выбрали из-за того, что 20 декабря 2001 года статус наукограда первым в Московской области получил город Дубна.

Жители Королёва уже выступили за то, чтобы праздник проводили в их городе. «Это важно для всех жителей нашего города, потому что Королёв действительно является одним из крупнейших наукоградов России», - рассказал один из жителей города в эфире «Радио 1».

