Власти Москвы предупредили о дожде, грозе и сильном ветре 3 июля
Гроза и усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду ожидаются в среду, 2 июля в российской столице. Такое предупреждение распространил комплекс городского хозяйства Москвы со ссылкой на данные Росгидромета.
Власти мегаполиса призвали граждан быть внимательными на улице во время дождя. Не надо пытаться укрыться под деревьями, возле торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего зайти в метро, спуститься в подземный переход или укрыться в любом ближайшем стационарном здании.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вечером 1 июля в результате штормовой погоды в Санкт-Петербурге и Ленобласти погибли трое человек в результате падения деревьев, есть пострадавшие. В Невском районе Северной столицы упал башенный кран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru