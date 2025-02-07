В Вологодской области рассмотрят возможность полного запрета абортов

Власти Вологодской области обсудят введение полного запрета на аборты в регионе. Об этом заявил губернатор области Георгий Филимонов на совещании правительства.

«Будем проводить... на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — указал глава региона.

Обсуждения планируются уже в феврале.

Филимонов подчеркнул, что это совместная работа правительства с общественными организациями и государственными структурами при содействии Русской православной церкви.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов предложил ввести государственный контроль за процедурами по прерыванию беременности и ограничить их проведение системой ОМС, напоминает 360.ru.

