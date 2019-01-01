В Твери наградили лучших молодых кинематографистов

В Твери наградили победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась 8 мая в Тверском областном Доме народного творчества.

Отметим, конкурс был организован по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени.

«Чем больше времени отделяет нас от огненных сороковых годов прошлого века, тем больше мы понимаем необходимость сохранения памяти о величайшей победе в истории нашей страны. Фестиваль «Мы нашей памяти верны» – это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит эту память. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история тверского края, ваших семей, родных и близких людей, чьи судьбы были опалены войной», — заявил Руденя в своём приветствии молодым кинематографистам.

Лауреатом в номинации «Лучший документальный фильм» стала картина «Память сердца» производства видеостудии «Орион» школы №10 города Бологое. В номинации «Лучший игровой фильм» победила работа «Письмо с фронта» детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка. Фильму этой же студии «Первый снег» присуждён приз зрительских симпатий.

Всего на конкурс было представлено 20 фильмов о ветеранах войны и труда, их родственниках, об исторических событиях Великой Отечественной войны, патриотических проектах.

