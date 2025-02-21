В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина
Первую православную пожарную дружину создали в Свердловской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В структуру вошли насельники мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев, основанного на месте захоронения останков семьи императора Николая II в Ганиной Яме.
«Добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается, как "Братский отряд быстрого реагирования"», - указали в МЧС.
Дружина стала первым пожарным подразделением в Русской православной церкви в области. Добровольцы смогут самостоятельно тушить возгорания и минимизировать ущерб от огня для культового места.
Между тем в Курганской области региональные пожарные посты получили новый транспорт - 15 машин, напоминает RT.
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