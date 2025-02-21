В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина

Первую православную пожарную дружину создали в Свердловской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В структуру вошли насельники мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев, основанного на месте захоронения останков семьи императора Николая II в Ганиной Яме.

«Добровольцы назвали свою дружину "БОБР", что расшифровывается, как "Братский отряд быстрого реагирования"», - указали в МЧС.

Дружина стала первым пожарным подразделением в Русской православной церкви в области. Добровольцы смогут самостоятельно тушить возгорания и минимизировать ущерб от огня для культового места.

Между тем в Курганской области региональные пожарные посты получили новый транспорт - 15 машин, напоминает RT.

