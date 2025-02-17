В Ростовской области задержан замминистра связи

Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, силовики задокументировали и пресекли противоправную деятельность руководства министерства.

«На основании материалов УФСБ... следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», - подчеркнули в спецслужбе.

По этому делу задержали заместителя главы ведомства. По данным ФСБ, министерство под предлогом перехода на российское программное обеспечение по нацпрограмме заключило контракт, предусматривающий предоставление лицензий на право использования софта с опцией «Редактирование файлов» системы «Дело». Сумма контракта составляла 59,99 млн рублей. Однако фактически в рамках соглашения была поставлена лицензия для работы с редактором «Мой офис», цена которой была более чем в 4 раза ниже.

Ранее в Ростовской области был задержан заместитель губернатора - министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, против него завели дело о превышении полномочий, напоминает Ura.ru.

