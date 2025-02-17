В Ростовской области задержан замминистра связи
Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, силовики задокументировали и пресекли противоправную деятельность руководства министерства.
«На основании материалов УФСБ... следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», - подчеркнули в спецслужбе.
По этому делу задержали заместителя главы ведомства. По данным ФСБ, министерство под предлогом перехода на российское программное обеспечение по нацпрограмме заключило контракт, предусматривающий предоставление лицензий на право использования софта с опцией «Редактирование файлов» системы «Дело». Сумма контракта составляла 59,99 млн рублей. Однако фактически в рамках соглашения была поставлена лицензия для работы с редактором «Мой офис», цена которой была более чем в 4 раза ниже.
Ранее в Ростовской области был задержан заместитель губернатора - министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, против него завели дело о превышении полномочий, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников заявил о замедлении темпов роста экономики в ряде отраслей
- В Москве два человека пострадали при столкновении четырех грузовиков
- Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде
- Во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину
- В Свердловской области опровергли информацию об отставке губернатора Куйвашева
- Армия России освободила Фиголевку в Харьковской области
- Депутат Аксаков: Visa и Mastercard вернутся в Россию
- На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов
- Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину
- СМИ: Школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru