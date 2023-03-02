В рамках программы реновации снесли 25 домов в феврале 2023 года
По программе реновации в Москве снесли 25 домов в минувшем феврале. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, ветхие здания демонтировали в семи московских административных округах. Больше всего — 11 домов — было снесено в ЗАО Москвы, из них 8 — в районе Фили-Давыдково. Бочкарев добавил, что всего с начала года по программе реновации снесли 40 строений.
Второе место по объемам сноса, отметил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, занял ЮВАО (4 дома в феврале 2023 года), третье место делят ЮЗАО и САО (по 3 дома).
По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, программа реновации помогает комплексно и сбалансированно развивать столицу. Он отметил, что москвичи считают преображающийся город с развитой инфраструктурой удобным и комфортным для жизни. Модель полицентричного развития города привлекает горожан, а программа реновации предоставляет дополнительные возможности для дальнейшего совершенствования столицы, добавил Михайленко.
Отмечается, что на месте снесенных домов в том числе будут построены новые здания в рамках программы реновации.
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