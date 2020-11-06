В Подмосковье ввели 1,6 млн кв м коммерческой недвижимости

В Московской области за 9 месяцев ввели в эксплуатацию более 160 тысяч квадратных метров новых торговых площадей.

Как отмечает «Радио1», частные инвестиции составили более 19 миллиардов рублей.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на министра жилищной политики Подмосковья Инну Федотову сообщало, что показатель ввода коммерческой недвижимости в регионе за 9 месяцев 2019 года составил 1,54 миллиона квадратных метров, то есть показатель остался на уровне прошлого года.

