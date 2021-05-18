В мэрии Оренбурга следователи провели оперативные мероприятия
В администрацию Оренбурга пришли с проверкой следователи регионального управления СК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал ГРУБНЕРО.Оренбург.
По имеющимся данным, следователи проводят оперативные мероприятия и проверяют финансово-хозяйственную деятельность муниципальных учреждений "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис". Представители СКР также задают вопросы заместителю мэра города по экономике и финансам Светлане Золотаревой.
По данным канала, вопросы связаны с нецелевыми тратами бюджетных средств на "представительские расходы". При этом мэр города Владимир Ильиных находится на рабочем месте. Сама городская администрация "работает в штатном режиме".
В 19:06 по московскому времени Светлана Золотарёва и другой вице-мэр города Татьяна Великородова покинули здание УМВД по Оренбургской области. В свою очередь «Интерфакс» запросил у следкома комментарий по данной ситуации.
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