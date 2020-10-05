В лесах Подмосковья со 2 по 4 октября ликвидировали 6 пожаров на площади 2,19 гектара, сообщает пресс-служба областного комитета лесного хозяйства, передает «Радио1».

Два пожара потушили в Виноградовском и Шатурском лесничествах, по одному — в Ногинском и Ступинском. В тушении было задействовано 26 единиц техники и 55 человек личного состава лесопожарных служб.

С 6 по 7 октября на большей части Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности; в Волоколамском, Звенигородском и Наро-Фоминском лесничествах — третий класс.

С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировали почти 200 возгораний.

