В лесах Подмосковья со 2 по 4 октября ликвидировали 6 пожаров
В лесах Подмосковья со 2 по 4 октября ликвидировали 6 пожаров на площади 2,19 гектара, сообщает пресс-служба областного комитета лесного хозяйства, передает «Радио1».
Два пожара потушили в Виноградовском и Шатурском лесничествах, по одному — в Ногинском и Ступинском. В тушении было задействовано 26 единиц техники и 55 человек личного состава лесопожарных служб.
С 6 по 7 октября на большей части Московской области ожидается четвертый класс пожарной опасности; в Волоколамском, Звенигородском и Наро-Фоминском лесничествах — третий класс.
С начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировали почти 200 возгораний.
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