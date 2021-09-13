В Красноярске присяжные оправдали криминального авторитета Костю Канского

Присяжные суда в Красноярске оправдали фигуранта первого в регионе дела о руководстве преступным сообществом Константина Найбауэра (Костю Канского). Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Найбауэр объявлен оправданным. [Присяжные] единодушно посчитали недоказанным его положение вора в законе», — цитирует сообщение ТАСС.

Также суд отменил Найбауэру домашний арест. Судья вынесет приговор после обсуждения последствий вердикта, заседание пройдет 16 сентября. Прокуратура намерена обжаловать исход дела, отмечает телеканал «360».

Найбауэра, известного в криминальной среде как Костя Канский, задержали в октябре 2019 года. Он обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, обвиняемый был криминальным авторитетом с 1997 года, сферами его влияния были Красноярский край и Тува, пишет Газета.ру. Дело Найбауэра стало первым подобным разбирательством в Красноярском крае.

