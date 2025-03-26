В Хакасии приняли законопроект о запрете склонения к абортам

Верховный совет (парламент) Хакасии принял законопроект, который запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности в любом виде. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Депутаты приняли соответствующее решение в среду.

«На февральской сессии он [закон] был принят в первом чтении и доработан с учетом поступивших поправок», - напомнили в пресс-службе.

Документ устанавливает, что под склонением к аборту понимают попытку заставить женщину искусственно прервать беременность через уговоры, просьбы, предложения, убеждение, требования, обман, подкуп. В то же время законопроект не запрещает добровольное согласие женщины на такое вмешательство либо аборт по медицинским показаниям.

Между тем депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа раскритиковали и отклонили проект закона о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, пишет Ura.ru. Парламентарии отметили, что документ противоречит федеральному законодательству, гарантирующему право женщин на медпомощь.

