В Хабаровском крае раскрыли картель на 373 млн рублей на рынке медизделий
Картельный сговор на сумму свыше 373 млн рублей на рынке медицинских изделий раскрыли в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.
Отмечается, что заказчиками продукции были бюджетные учреждения Дальневосточного федерального округа. Нарушителями признаны компании «Спектр-ДВ», «Вектор-Бест-Амур», «Медиас», «АЛЕФ», «ВостокМедБизнес», «Компания Дальмедикал» и «Медтехника-Сервис». По данным УФАС, предприятия заключили антиконкурентное соглашение, охватившее 648 госзакупок стоимостью около 373 504 478 рублей. Специалисты выявили признаки нарушений на торгах при поставках.
Возбуждено дело об административном правонарушении, при этом материалы дополнительно передали в правоохранительные органы для решения вопроса о начале уголовного разбирательства.
Ранее ФАС выявила картель в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области, напоминает Ura.ru. В нарушениях заподозрили две компании, сумма начальных цен торгов с признаками картеля превысила 1,6 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru