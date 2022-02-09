В делах о хищениях при уборке снега в Петербурге стало семь подозреваемых
Не менее семи человек в Санкт-Петербурге стали подозреваемыми по делам о хищениях средств, выделенных на уборку снега и наледи с крыш и улиц. Шестеро из них задержаны по итогам обысков, проведенных накануне на коммунальных и дорожных предприятиях города, седьмой отпущен под обязательство о явке, сообщает ТАСС.
Больше всего задержанных – пять человек – в Василеостровском районе Северной столицы. Это генеральные учредители фирм-подрядчиков, с которыми у государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» были подписаны договоры на уборку и обслуживание территорий.
Ещё один человек задержан в Адмиралтейском районе, это руководитель жилкомсервиса. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Накануне в Санкт-Петербурге представители силовых ведомств и контрольного управления городской администрации провели в общей сложности 55 обысков в офисах управляющих компаний, коммунальных и дорожных предприятий. Возбуждено 19 уголовных дел о мошенничестве.
Проверки были организованы в связи с многочисленными жалобами со стороны жителей Северной столицы на организацию очистки улиц и крыш от снега и наледи на протяжении нескольких месяцев. Причём такие претензии не стихают уже несколько лет, под огнём критики регулярно оказывается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
За нынешний зимний сезон объём штрафов, выписанных коммунальщикам, превысил 60 миллионов рублей.
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