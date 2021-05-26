В Дагестане ливень повредил дорогу республиканского значения
В Дагестане ливнем размыло дорогу регионального значения Буйнакск – Гимры – Чирката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.
По данным минтранса, размыв полки трассы произошел на 48-м километре. Дорога перекрыта с 19:00 по московскому времени. Недоступен участок трассы с 36-го по 49-й километр.
Движение в сторону Гумбетовского, Ботлихского и Цумадинского районов, как указано в сообщении, проходит через Ашильтинский перевал. В ведомстве уточнили, что ремонтные работы будут проводиться в среду 26 мая.
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