В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков

Трехмесячная норма осадков выпала в Анапе в ночь на пятницу, на курорте ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков», — говорится в сообщении на странице администрации в Instagram.

Подтопленными оказались многие участки Анапы, наиболее пострадали Северная, Ленинградская и Садовая улицы, Пионерский проспект, низинные участки Виноградного и Уташа. На борьбу с последствиями стихии брошены все силы городских и экстренных служб, также на курорт прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о рекордном количестве осадков, которые ожидаются в Краснодарском крае и в Крыму, напоминает Ura.ru. По словам синоптика, в Тамани выпадет 186 мм осадков за сутки, или 370% от нормы августа.

